Wybory prezydenckie 2020. Jurek Owsiak apeluje do Jacka Sasina: proszę o wstrzymanie wydatków związanych z wyborami

Szef WOŚP Jurek Owsiak napisał list otwarty do wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Zaapelował w nim o to, by zamiast wydawać pieniądze na wybory, przeznaczył je na wsparcie walki z epidemią koronawirusa.

Wybory prezydenckie 2020. Jurek Owsiak apeluje do Jacka Sasina (Getty Images)