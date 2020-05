Wybory prezydenckie 2020. Głosowanie korespondencyjne? Polacy już zdecydowali

Termin wyborów prezydenckich wyznaczono na 10 maja. Po wybuchu epidemii koronawirusa pojawiły się jednak obawy o zdrowie członków komisji wyborczych i głosujących. Opozycja proponowała wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. To umożliwiłoby przesunięcie terminu wyborów o kilka miesięcy. Rządzący twierdzą jednak, że nie ma podstaw do jego wprowadzenia.

Swój plan rozwiązania sytuacji przedstawił lider Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. - Proponujemy, by w sytuacji, gdy stan epidemii trwa dłużej niż 30 dni, władza z automatu ogłaszała stan klęski żywiołowej - poinformował lider Koalicji Obywatelskiej. Zaproponował też wprowadzenie zmian do ustawy o stanie klęski żywiołowej. Zakładają one "ograniczoną odpowiedzialność Skarbu Państwa". Jak tłumaczył Budka, chodzi o to, by państwo wypłacało odszkodowania w stanach nadzwyczajnych tylko tym firmom, które podatki płacą w Polsce.