Wybory prezydenckie 2020. Borys Budka: zmiana konstytucji jest niepotrzebna

W poniedziałek o godzinie 13 szef Porozumienia Jarosław Gowin spotka się z Borysem Budką. Będzie przekonywać go do poparcia projektu nowelizacji konstytucji. - Jednostkowa zmiana konstytucji jest niepotrzebna - przekonuje lider Koalicji Obywatelskiej.

- Wierzę, że dzisiaj jest test na przyzwoitość. Każdy, kto będzie chciał w Polsce przeprowadzić uczciwe i bezpieczne wybory, musi stanąć po tej samej stronie. Jarosław Gowin zrezygnował z bycia wicepremierem w tym rządzie. Podawał jako powód to, że wybory nie mogą się odbyć w maju tego roku. Nie godził się również na wybory korespondencyjne. Należy to uszanować i starać się rozmawiać, byśmy wspólnie zaproponowali dobre zmiany dotyczące prawa wyborczego i zapewnienia powszechnych, wolnych, równych i bezpiecznych wyborów przeprowadzonych w uczciwej formie w odpowiednim czasie - stwierdził w TOK FM Borys Budka, lider Koalicji Obywatelskiej.

- Wybory korespondencyjne to jest coś, co może być zaproponowane wyborcom, ale pod warunkiem, że są one organizowane przez PKW - mówił Budka.

- Będę dążył do tego, by wspólnie z Jarosławem Gowinem opozycja doprowadziła do tego, by wybory były przeprowadzone w uczciwy sposób w bezpiecznym terminie. Maj i głosowanie korespondencyjne jest wykluczone - stwierdził lider Koalicji Obywatelskiej. Dodał przy tym, że "jednostkowa zmiana konstytucji jest niepotrzebna".

- Wybory w maju w czasie staniu epidemii niosą ze sobą wielkie zagrożenie dla życia i zdrowia. Tego obawiają się Polacy. Dodatkowo formuła zaproponowana przez PiS wyklucza tajność - tłumaczył Budka.

Wybory prezydenckie 2020. Budka: głosowanie możliwe za rok

- Razem z Jarosławem Gowinem będę dążył do tego, żeby wybory zostały przeprowadzone w bezpiecznym terminie. Głosowanie korespondencyjne jest możliwe za rok - zadeklarował lider KO.

- Będę budował większość w Sejmie - zapowiedział Budka. - Dziś jest olbrzymia szansa na to, by przyjąć dobre zmiany, gwarantujące wybory w rozsądnym terminie. Proponujemy uczciwość, rzetelność, równość, anonimowość i przede wszystkim bezpieczeństwo wyborów - dodał.

W poniedziałek ma dojść do spotkania przewodniczącego PO Borysa Budki z liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem. Budka ma zamiar przekonać Gowina do odrzucenia projektu PiS dotyczącego głosowania korespondencyjnego. Gowin będzie chciał przekonać lidera KO do poparcia zaproponowanej przez niego zmiany w konstytucji. Zakłada ona wydłużenie kadencji prezydenta do 7 lat bez możliwości reelekcji.