Wybory prezydenckie 2020. Adam Bielan o "gorliwej fance" Andrzeja Dudy. "Ewidentna stalkerka"

Rzecznik sztabu wyborczego prezydenta skomentował kłopotliwe zdjęcie Andrzeja Dudy z Jolką Rosiek. - Pytanie, czy ma jakieś zaburzenia psychiczne, czy też ma takie zadanie, by ją dokleić za wszelką cenę - mówi Adam Bielan.

Chodziło m.in. o tekst "Gazety Wyborczej", w którym opisano nietypowe zwierzenia "gorliwej fanki" Dudy - Jolanty Rosiek. Kobieta na Twittera wstawiła kłopotliwe zdjęcie dla prezydenta. Dodatkowo twierdzi, że utrzymuje kontakt z głową państwa. Z kolei współpracownicy Dudy w rozmowie z WP przyznają , że popełnili błąd. - Ten artykuł był kuriozalny. To ewidentna stalkerka. Pytanie, czy ma jakieś zaburzenia psychiczne, czy też zadanie, żeby ją dokleić za wszelką cenę. Jeżeli ktoś poważny daje łamy tej osobie, to wystawia sobie najgorsze świadectwo - mówi Bielan. Głoś zabrała nawet sama zainteresowana:

Rzecznik sztabu Dudy odniósł się również do ochrony głowy państwa. - Mimo, że na spotkaniach wyborczych SOP robi wszystko, by zabezpieczyć życie i zdrowie prezydenta, to nie jest możliwe, żeby sprawdzić wszystkie osoby, które podchodzą do prezydenta - tłumaczy. Jako przykład wskazał pana Jacka, który w Łowiczu dziękował Dudzie za program 500+. - Tam było ponad tysiąc osób - wskazuje Bielan.