Wybory parlamentarne. Sztab PO, czyli kto jest mózgiem, kto zderzakiem

Krzysztof Brejza jako szef sztabu wyborczego nie jest w stanie zapewnić zwycięstwa PO - takie przekonanie dominuje w sporej części największej partii opozycyjnej. Kluczowe decyzje dotyczące kampanii będzie podejmował kto inny. Tu dominujący głos niezmiennie będzie miało otoczenie Grzegorza Schetyny. W Platformie słychać pierwsze narzekania.

- Nowe twarze to tylko nowe twarze, a otoczka pozostaje wyłącznie otoczką. Mózgiem kampanii będzie Schetyna i jego ludzie. Tu nic się nie zmienia - przekonuje jeden z młodszych polityków Platformy Obywatelskiej. I nie twierdzi, że to źle.

- To raczej "zderzaki", politycy chwilowo wypchnięci do pierwszego szeregu. Nie są typami organizatorów. Sami nie dowiozą sukcesu - twierdzi nasz rozmówca z Platformy. - Na Grzegorza wielu wywierało presję, żeby to oni byli "na szpicy" - dodaje.

Do prac sztabu chcieliby dołączyć byli kampanijni macherzy, tacy jak Michał Kamiński (dziś bliżej PSL), ale - jak słyszymy - nie ma na to szans. - Misiek nie ma żadnych chodów u nas, po co niby on Schetynie? Co miałby wnieść? - pyta retorycznie jeden z działaczy PO.