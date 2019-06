Joachim Brudziński szefem sztabu wyborczego PiS. Dołączy też Paweł Szefernaker

Zmiany w sztabie wyborczym PiS. Joachim Brudziński, o czym na Twitterze pisze Michał Kolanko, a co potwierdzają rozmówcy WP, zostanie nowym szefem sztabu wyborczego partii rządzącej na kampanię parlamentarną. To ostateczna decyzja Jarosława Kaczyńskiego.

Fragment listu Jarosława Kaczyńskiego do wyborców: "Zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest niezmiernie ważne. Teraz czekają nas jesienne wybory do Sejmu i Senatu. To w nich rozstrzygać się będzie przyszłość naszej Ojczyzny oraz dalsze losy dobrej zmiany."