Wybory parlamentarne 2019. Konferencja kobiet z Koalicji Obywatelskiej, krytykowały polityków PiS

Wybory parlamentarne 2019. Kobiety z Koalicji Obywatelskiej zorganizowały konferencję prasową. Namawiały do wzięcia udziału w wyborach. Uderzyły w polityków PiS - Jana Szyszkę i Jana Tadeusza Dudę, którzy są autorami kontrowersyjnych słów o żłobkach i metodzie in vitro.

Wybory parlamentarne 2019. Przedstawicielki Koalicji Obywatelskiej na konferencji prasowej wspólnie namawiały kobiety do wzięcia udziału w wyborach. Pokazały też spot. - Na naszych listach jest bardzo dużo kobiet, dobrze przygotowanych merytorycznie - przekonywała kandydatka KO na premiera.

Odniosła się też słów Jana Szyszki , który porównał budowę nowych żłobków i przedszkoli do "komunistycznej spuścizny" . - Nie możemy pozwolić, żeby politycy lekceważyli żłobki. Dla kobiet żłobki są bardzo ważne. Są potrzebne i dla Polek i Polaków. Dzięki nim rodziny mogą pracować - mówiła.

- Jeżeli ktoś strzela do bezbronnych bażantów, to nie zrozumie, czego potrzebują kobiety - kontynuowała.

Wybory parlamentarne 2019. Kobiety bronią in vitro

Podczas debaty krakowskich kandydatów do Senatu Jan Tadeusz Duda procedurę in vitro nazwał "eksperymentem medycznym" . Tę wypowiedź również skomentowała polityk PO.

Jej zdaniem ojciec prezydenta powinien przeprosić za swoje "obrzydliwe i haniebne" słowa. - Przekroczył granicę. To niegodne i nieprzyzwoite. On mówi o plemnikach, zapomina, że to są też uczucia. Nie zgadzam się na takie traktowanie kobiet, spraw dla nas ważnych - zaznaczyła Kidawa-Błońska.