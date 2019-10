Wybory parlamentarne 2019. Jan Tadeusz Duda o in vitro: eksperyment medyczny

Wybory parlamentarne 2019. Podczas debaty krakowskich kandydatów do Senatu Jan Tadeusz Duda procedurę in vitro nazwał "eksperymentem medycznym". - Ryzyko, jakie się z tym wiąże, jest gigantyczne - przekonywał ojciec prezydenta Andrzeja Dudy.

Burzliwa debata

- Dziecko poczęte w wyniku in vitro to jest człowiek, to nie jest przedmiot, który można podarować rodzicom pragnącym mieć dziecko - przekonywał Duda. Jego zdaniem, zamiast dopuścić do "naturalnej konkurencji sześć milionów plemników, z których tylko jeden dociera do jaja, wyprowadza się jednego spośród kilkunastu". W jego opinii jest to "niesłychana pycha i brak odpowiedzialności ludzi, którzy podejmują się tego wobec przyszłych losów tego człowieka, którego życie w ten sposób się rozpoczyna".