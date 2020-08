Wybory na Białorusi. Mateusz Morawiecki chce szczytu UE

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się o zwołanie nadzwyczajnego szczytu UE ws. Białorusi. Napisał list do przewodniczącego RE Charlesa Michela i szefowej KE Ursuli von der Leyen. Po zakończeniu wyborów prezydenckich Białorusini wyszli protestować na ulice. Powodem było niezadowolenie po wynikach sondażu exit poll, który dawał Alaskandrowi Łukaszence poparcie na poziomie około 80 proc. Z kolei Swiatłana Cichanouska miała otrzymać niecałe 7 proc.

- Unia musi zabrać głos solidarności ze społeczeństwem białoruskim, bo oni chcą suwerennego i niepodległego od Rosji kraju. Chcą europejskiej Białorusi. Ktoś przespał ostatnie miesiące, bo tutaj emocje były bardzo duże, takie przebudzenie narodowe. Jestem krytyczny wobec stanowiska polskiego rządu, które dość oszczędnie komentowało sytuację - zaznaczył Michał Szczerba, odnosząc się do ustaleń TVN24.

Głos ws. wyborów na Białorusi zabrali prezydenci Polski i Białorusi. "Jako sąsiedzi Białorusi apelujemy do władz białoruskich o pełne uznanie i przestrzeganie podstawowych standardów demokratycznych. Wzywamy do powstrzymania się od przemocy i do respektowania podstawowych wolności, praw człowieka i obywatela, w tym praw mniejszości narodowych i wolności słowa" - napisali w apelu Andrzej Duda i Gitanas Nauseda.