Wybory kopertowe. KO złożyła wnioski o wotum nieufności wobec trzech ministrów

- Przed wydaniem decyzji Poczcie Polskiej i PWPW ws. przygotowań do wyborów korespondencyjnych, premier dysponował ekspertyzami prawnymi z KPRM i Prokuratorii Generalnej, w których mowa była o braku podstaw prawnych do takich działań - zwrócili uwagę kontrolerzy NIK. W związku z podejrzeniem przestępstwa prezes NIK Marian Banaś złożył wnioski do prokuratury.