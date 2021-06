Banaś atakuje, Cieszyński wraca do rządu. Ale "Bezkarności Plus" nie będzie

Mimo złożenia przez prezesa NIK Mariana Banasia zawiadomienia do prokuratury przeciwko najważniejszym politykom w państwie, a także powrotu do rządu odpowiedzialnego za zakup trefnych respiratorów ministra Janusza Cieszyńskiego, PiS nie zamierza wracać do forsowania tzw. ustawy o bezkarności urzędniczej - ustaliła Wirtualna Polska. - Powrót do tematu oznaczałby kolejny spór w koalicji - uważają nasi rozmówcy z klubu parlamentarnego PiS.