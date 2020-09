"Bezkarność urzędników". Ryszard Terlecki: projekt noweli będzie wycofany

To już kolejny raz kiedy nowelizacja ustawy covidowej - potocznie znana jako "bezkarności urzędniczej - spada z porządku dziennego. Do podobnej sytuacji doszło już w sierpniu. Omawiany projekt, którego zapis budzi emocje zarówno w rządzie, jak i opozycji, powrócił do Sejmu w tym tygodniu. Podczas środowej debaty posłowie ostro komentowali nowelizację autorstwaPiS.