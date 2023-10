Wybory 2023. Partie. Jakie komitety walczą o głosy wyborców?

Jakie partie i ugrupowania biorą udział w wyborach?

Z listy opublikowanej przez PKW wynika, że 51 ze zgłoszonych komitetów zamierza wystawić swoich kandydatów do Sejmu, Senatu lub obu izb polskiego parlamentu. Sześć z nich, to ugrupowania ogólnopolskie, jedno uzyskało prawo do wystawienia kandydatów we wszystkich okręgach. Trzynastu z nim przyznano numery list.