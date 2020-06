Wybory 2020. Problemy z głosowaniem za granicą. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do MSZ

Wybory 2020. Rzecznik piszę do ministra

Jak informuje w piątek Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, do jego biura wpływają liczne skargi od osób, które chcą głosować za granicami kraju. W związku z tym wysłał do szefa MSZ Jacka Czaputowicza list, w którym prosi o zajęcie się tą kwestią.

Wybory 2020. Trzy problemy z głosowaniem za granicą

Bodnar wraca uwagę na kilka istotnych problemów, które w praktyce mogą uniemożliwić głosowanie za granicą. Po pierwsze, z analizy utworzonych przez MSZ obwodów wyborczych wynika, że w wielu z nich nie przewidziało uruchomienia żadnego lokalu wyborczego. Faktycznie oznacza to, że jedyną możliwością oddania głosu będzie głosowanie korespondencyjnie. Tymczasem z informacji RPO wynika, że wielu wyborów tym nie wie. "W sytuacji, gdy na terytorium danego państwa jest to jedyna możliwość udziału w głosowaniu, informacja taka ma wręcz kluczowe znaczenie dla gwarantowania faktycznej realizacji praw wyborczych" - pisze Adam Bodnar.

I po trzecie RPO zwraca uwagę, że to, że osoby, które chcą oddać głos w wyborach 2020 r. za granicą muszą również odpowiednio wcześniej otrzymać pakietu wyborcze. Chodzi o to, żeby zdążyli oddać swój głos. Tymczasem, zdaniem Adama Bodnara, w wielu państwach są problemy komunikacyjne, wynikające z epidemii koronawirusa. Dlatego prosi on o podjęcie przez "konsulów skutecznych działań, tak aby pakiet dotarł jak najszybciej do wyborcy i dysponował on odpowiednim czasem na dalszą realizację procedury".