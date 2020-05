Wybory 2020. Politolog: Kandydaci ofiarami debaty w TVP

Debata prezydencka 2020. Politolog: To był podręcznik "Jak debaty nie robić"

- Nikt nie mógł wygrać tej debaty, bo to nie była debata, tylko produkt, który można obejrzeć niczym podręcznik zatytułowany "Jak nie robić debat prezydenckich" - mówi prof. Robert Alberski. I zwraca uwagę na pytania, które były kierowane do kandydatów i sposób w jaki były one zadawane. - Padło pytanie o to, jak zapewnić bezpieczeństwo militarne Polski. To niepoważne, aby zadawać takie pytania i na odpowiedź dawać kandydatom minutę. Kandydaci byli ofiarą formuły tej debaty i nie potrafili się w niej odnaleźć. Debata to polemika, odnoszenie się do wypowiedzi innych osób, reakcja na nie. A to była sekwencja komunikatów, monologów - mówi prof. Alberski.