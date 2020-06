Wybory 2020. Polacy pozbawieni możliwości głosowania. Komitety wyborcze nie powstały w sześciu krajach

Teraz prawie 383 tys. Polaków za granicą czeka na karty do głosowania, które mają im wysłać konsulaty. Aby oddać głos w nadchodzących wyborach prezydenckich, karty muszą zostać wypełnione, a potem odesłane do konsulatów do 26 czerwca. Ten termin nie może zostać przekroczony. Inaczej głos zostanie uznany za nieważny.