Wybory 2020 - nagła zmiana planów. Tomasz Grodzki komentuje

Wybory 2020. Scenariusz uległ zmianie, bo Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin się dogadali. Czy podoba się to marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiego? Twierdzi, że tak, ale przyznaje, że "to trochę dziwne, kiedy dwóch dżentelmenów ustala, co na napisać SN".

Wybory prezydenckie 2020 jednak nie 10 maja. Reakcja Tomasza Grodzkiego (Adam Chelstowski / Forum)