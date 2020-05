Wybory 2020. KO chce zmian w Kodeksie wyborczym. "Czas, aby rząd zaczął słuchać opozycji"

- Ludzie muszą podjąć decyzję świadomie. To będzie bezpieczniejsze, bo wybory będą rozciągnięte w czasie. W tym kryzysie wszystkie siły powinny usiąść i zastanowić się jak wrócić do państwa prawa. Dziś nie ma warunków do wyborów, bo jest bałagan po ustawie "covidowej". Chcemy, aby to Państwowa Komisja Wyborcza organizowała wybory, a nie rząd z nieudolnym ministrem Jackiem Sasinem” - wtórował jej Kropiwnicki.