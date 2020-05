Wybory 2020. Lewica zaprasza kluby parlamentarne do okrągłego stołu

- Dzisiaj wychodzimy z inną propozycją. Zapraszamy do okrągłego stołu opozycji i koalicji - powiedział w niedzielę Krzysztof Gawkowski. Celem rozmów ma być ustalenie, jak należy przeprowadzić "konstytucyjne wybory" . - Tak, by oddany głos był na pewno głosem na swojego kandydata i na pewno był dobrze policzony - zauważył.

Wszystkie kluby parlamentarne są zaproszone do spotkania w środę. - Chcemy, żeby głównym tematem były mądrze i w sposób konstytucyjny zorganizowane wybory - stwierdził Gawkowski. I uznał, że to "wyciągnięcie ręki do PiS i innych partii opozycyjnych".