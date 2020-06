Wybory 2020. Jan Maria Jackowski o ataku Dudy na środowiska LGBT: ten element kampanii był niepotrzebny

Andrzej Duda o LGBT

Przypomnijmy, że Andrzeja Duda podczas wystąpienia wyborczego na Opolszczyźnie odniósł się m.in. do ruchu LGBT, który porównał do ideologii komunistycznej. W piątek poseł Porozumienia Jacek Żalek został wyproszony z programu TVN24 zaraz po tym jak stwierdził, że LGBT "to nie są ludzie, to jest ideologia". Prezydent nawiązał do jego słów podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami Brzegu .

Zaznaczył wówczas, że "z jednej z polskich telewizji wyrzucono posła, który powiedział, że to jest ideologia, nazwał to po prostu ideologią". - Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, czy to jest ideologia, czy nie, to niech sobie zajrzy w karty historii i zobaczy, jak wyglądało na świecie budowanie ruchu LGBT, niech zobaczy jak wyglądało budowanie tej ideologii, jakie poglądy głosili ci, którzy ją budowali - dodał. Ocenił jednocześnie, że "najlepszym dowodem na to, że jest to ideologia, jest to, że część osób, które mają preferencje homoseksualne, nie utożsamia się z tym ruchem i ideologią".