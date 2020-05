Wybory 2020. Borys Budka o roli Rafała Trzaskowskiego. "To może być początek końca PO"

Borys Budka skomentował wymianę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Rafała Trzaskowskiego . Lider PO zapewniał, że nie dojdzie do zmiany kandydata. - Potrzebny był nowy impuls. Na tle tych rywali i Andrzeja Dudy potrzebowaliśmy fightera. Po tym, jak wybory nie odbyły się w maju, zasady gry się zmieniły. Nie mogliśmy uznać, że nic się nie stało - tłumaczy w rozmowie tvn24.pl.

Polityk twierdzi, że wicemarszałek Sejmu zaczęła tracić po wprowadzeniu kolejnych obostrzeń. Wskazuje, że Kidawa-Błońska lepiej radzi sobie w bezpośrednim kontakcie z ludźmi. Budka dodaje, że decyzja o bojkocie to błąd, który popełnił sztab kandydatki. Uważa, że nowy termin wyborów prezydenckich 2020 stał się szansą dla PO, za którą jest wdzięczny Jarosławowi Gowinowi . Według szefa Platformy Obywatelskiej w innym przypadku Duda byłby już prezydentem.

Lider PO zdaje sobie sprawę, że wybory są bardzo ważne dla partii. Twierdzi, że jeśli Trzaskowski nie znajdzie się w drugiej turze to "może być początek końca PO". - Potrzebna jest pełna mobilizacja. Jeśli nastąpi katastrofa to poproszę o wotum zaufania ze strony Rady Krajowej. Jestem ostatnią osobą, która chciałaby trzymać się kurczowo jakiegoś stanowiska - tłumaczy.

Budka mówił również o roli Grzegorza Schetyny. Zaznacza, że jego poprzednik na stanowisku szefa PO "nie zawsze pomagał". - Jeżeli ktoś mieni się patriotą Platformy, a swoimi bardzo złymi decyzjami gra tylko na siebie i może zatopić formację, to przestaje być tym patriotą. Nasze relacje mocno się popsuły w ostatnich tygodniach - stwierdził. Zaznacza, że "nie ma powrotów do Platformy Schetyny czy Tuska". - Trzeba iść do przodu - podsumował.