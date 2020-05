Wybory 2020 r. Borys Budka: na polecenie Jarosława Kaczyńskiego znów złamane zostało prawo

Temat wyborów prezydenckich 2020 r. zdominował poniedziałkową rozmową przewodniczącego PO Borysa Budki w studiu telewizji Polsat News. Pytany o to, czy Senat nie może przyspieszyć prac nad nową ustawą dotyczącą wyborów odpowiedział, że senatorowie robią wszystko, żeby do głosowania doszło jak najprędzej. Jednak trwa tam obecnie merytoryczna praca, żeby naprawić to, co w pośpiechu zostało zepsute przez Sejm, a to wymaga czasu. Dodał, że zgodnie z prawem ma on na to 30 dni.