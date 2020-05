Wybory 2020. Platforma zostawiła Kidawę-Błońską? Borys Budka komentuje

Sytuację komentował w "Kropce nad i" Borys Budka . - Kidawa-Błońska zapłaciła najwyższą cenę, ale historią ją oceni. To ona dzięki swojej determinacji nie dała się wciągnąć w grę Kaczyńskiego i to ona jako pierwsza powiedziała, że wybory 10 maja nie mogą się odbyć - powiedział.

Krytyka PO. Borys Budka o decyzji Kidawy-Błońskiej

Odniósł się do krytyki, jaka spotkała Platformę, gdy Małgorzata Kidawa-Błońska samotnie komunikowała decyzję o wycofaniu się z wyborów. - Podjęła taką decyzję i chciała ją zakomunikować samodzielnie. Byliśmy gotowi do tego, by wspólnie z liderami Koalicji stanąć z nią. Poprosiła nas, że staniemy razem, gdy wybierzemy nowego kandydata, ale to była jej indywidualna decyzja i chciała ją zakomunikować sama - przekonywał.