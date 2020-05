Wybory 2020. Adam Bielan uderza w Rafała Trzaskowskiego

Przeciwnicy prezydenta Andrzeja Dudy zarzucali mu prowadzenie kampanii, kiedy nie ogłoszono wyborów 10 maja. Teraz padają te same oskarżenia. Adam Bielan , rzecznik sztabu wyborczego kandydata PiS, zapewnił, że Duda nie prowadzi agitacji politycznej.

- Prezydent Andrzej Duda przez całą kadencję objeżdżał kraj. Jeżeli założyć, że spotkania w terenie to sposób agitacji, to trzeba by było zaliczyć tak całą kadencję - stwierdził. Jego zdaniem niezgodnie z prawem działa z kolei Rafał Trzaskowski.