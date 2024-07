Wyborczynie mają prawo być wściekłe – nie zdziwcie się posłowie, jeśli odpuszczą wybory prezydenckie [OPINIA]

Gdyby ustawę zablokował prezydent, to byłaby zupełnie inna sytuacja

Oczywiście, nawet gdyby Sejm ustawę przyjął, to najpewniej zawetowałby ją Andrzej Duda i tak nic w sytuacji kobiet by się nie zmieniło. Ale wtedy koalicja 15 października znajdowałaby się w zupełnie innej sytuacji niż dziś. Tusk i Lewica mogliby powiedzieć: dotrzymaliśmy słowa, doprowadziliśmy do przyjęcia ustawy dekryminalizacyjnej, ale prezydent Duda znów zdecydował, że piekło kobiet jeszcze trochę w Polsce potrwa. Potrzebny jest jeszcze jeden wysiłek, by odebrać PiS także Pałac Prezydencki.