"Wstyd, wściekłość, wnioski o kary". W koalicji kipi po głosowaniach

Z kolei minister sprawiedliwości przyznał, że był zwolennikiem tej ustawy. – Żałuję, że nie została przegłosowana, że nie będzie mógł się nią zająć Senat. Cóż, trzeba pewnie będzie wyciągnąć wnioski z tego głosowania i zastanowić się co dalej, jak doprowadzić do liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce. Adam Bodnar nie chciał skomentować postawy Romana Giertycha. – Myślę, że są lepsze osoby z Koalicji Obywatelskiej do skomentowania tej kwestii – dodał.