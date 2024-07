Lewica wściekła na KO. Posłanki znów złożą projekt o aborcji. "Giertych nie słucha się Tuska"

Posłanki Lewicy są wściekłe na to, że zabrakło zaledwie kilku głosów, by przegłosować ustawę dekryminalizującą pomoc w aborcji. Winę zrzucają nie tylko na PSL, ale także na Koalicję Obywatelską. - Tusk miał dowieźć głosy całego klubu i nie dowiózł. Giertych się go nie słucha, a Tusk na to przyzwala - twierdzi jedna z parlamentarzystek.