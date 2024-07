Kaczyński aż wstał, PiS bije brawo. Sejm odrzuca zmianę ws. aborcji

Projekt Lewicy ws. dekryminalizacji dot. aborcji

Projekt nowelizacji Kodeksu karnego został złożony przez posłów Lewicy i był jednym z czterech poselskich projektów, które po kwietniowym posiedzeniu Sejmu zostały skierowane do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Członkowie komisji zajęli się nim w pierwszej kolejności.