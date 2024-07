Problem Tuska. Porażka w Sejmie "podważyła sprawczość"

Jak zatem upadek ustawy złożonej przez Lewicę może wpłynąć na obóz Tuska? - Będziemy mieli raczej do czynienia z wewnętrznymi sporami o różnej skali w wykonaniu Donalda Tuska z poszukiwaniem możliwości zamanifestowania panowania nad sytuacją i realności swojej sprawczości, albowiem polityk ten wrócił do poważnych ról w polskiej polityce tylko z jedną legitymizacją; poprzez swoją sprawczość, a ta sytuacja podważyła sprawczość Donalda Tuska. Skoro ta ustawa pojawiła się na sali sejmowej, to raczej nie w intencji tego, żeby padła i to z powodu posłów Platformy Obywatelskiej - mówi prof. Chwedoruk.