Tusk reaguje. Zdecydował po przegranym głosowaniu

- Mam nadzieję, że prywatne opinie panów, którzy dawno już mają swoje dzieci, przestaną determinować to, jak w Polsce wygląda dostęp do aborcji - powiedziała z kolei wiceszefowa MRPiPS Aleksandra Gajewska, pytana o głosowanie ws. dekryminalizacji pomocy w aborcji. Oceniła, że "to bardzo zły dzień dla kobiet".