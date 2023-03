Wszystko stało się jasne. Tak wyglądał atak na rosyjski A-50

Od wielu dni media oraz eksperci spekulują na temat tego, co stało się na białoruskim lotnisku Maczuliszcze. To tam 26 lutego doszło do dwóch eksplozji. Jedna z nich miała - jak się początkowo mówiło - zniszczyć rosyjski samolot wczesnego ostrzegania. Do sieci trafiło nagranie z momentu eksplozji.