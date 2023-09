"Wszyscy wariujemy". Premier Rumunii apeluje do rodaków

W minioną sobotę, rumuńskie ministerstwo obrony podało do wiadomości publicznej, że na terytorium Rumunii odkryto nowe fragmenty drona, które są podobne do tych, które są używane przez rosyjską armię. Prezydent Klaus Iohannis skomentował te doniesienia, mówiąc, że jest to dowód na niedopuszczalne naruszenie przestrzeni powietrznej jego kraju.