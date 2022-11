Wstrząs w kopalni. Rannych zostało dwóch górników

Do wypadku w kopalni doszło w piątek w rejonie ściany M-6a w części pokładu 712/1-2 – 713/1, na poziomie 900 metrów - przekazał rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, do której należy zakład, Tomasz Głogowski. Wstrząs górotworu miał energię sejsmicznej 7,1x10 do 6 dżula, co odpowiada magnitudzie ponad 2,66.