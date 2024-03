Współpraca prezydenta i premiera możliwa? "Jest pewna szansa"

Politolog dodał, że wiele założeń Zielonego Ładu jest dla rolników "nie do przyjęcia". - Symbolem stała się zasada ugorowa. Trochę to przypomina powrót do średniowiecznej "trójpolówki" - mówił prof. Dudek. Przypomnijmy, średniowieczna zasada uprawiania roli mówiła o tym, że jedna trzecia pola miała odpoczywać przez rok. - To myślenie skrajnie ekologiczne i ono jest kolejną odsłoną tego sporu, jak Europa ma przetrwać ekonomicznie, narzucając sobie niezwykle ostre rygory - komentował politolog.