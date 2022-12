Wspólne manewry wojskowe. Chiny kluczowe dla Putina do prowadzenia wojny?

Chiny rozpoczynają wspólne manewry wojskowe z Rosją. Według dra Marcina Przychodniaka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, to kolejny przykład świadczący o stronie, po której opowiedziały się Chiny w wojnie Ukraina - Rosja. - Oczywiście nie ma potwierdzenia na bezpośredni udział Chińczyków w konflikcie, np. wysyłając Rosjanom broń czy nie daj Boże żołnierzy. Możemy przypuszczać, że ta współpraca w ten czy inny sposób już się odbywa lub zacznie już niedługo - mówił dr Marcin Przychodniak w programie "Newsroom WP". - Sytuacja, w której Rosja kontynuuje wojnę we współpracy z Chinami, powoduje, że to Chińska Republika Ludowa staje się podmiotem, który te działania rosyjskie umożliwia. Ten proces się rozpoczął. Rosnąca zależność Rosji od Chin może doprowadzić do tego, że Rosja nie będzie w stanie kontynuować wojny w Ukrainie bez wsparcia Chin. Nie wydaje mi się, by miało to związek z długofalową wizją. To wynika z tego, jak Komunistyczna Partia Chin postrzega rzeczywistość - mówił ekspert w rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą.