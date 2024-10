Współczesne demokracje będą miały coraz większy problem ze zgodą przegranych. Nie tylko w Stanach [OPINIA]

Można się więc spodziewać, że jeśli Trump przegra w listopadzie, to będzie tłumaczył to tym, że w kluczowych dla wyniku stanach rządzonych przez demokratów - takich jak Pensylwania, Michigan czy Wisconsin - doszło do "importu nielegalnych wyborców", że gdyby głosowali tylko uprawnieni do tego obywatele, to by wygrał. Pytanie, czy skończy się na mówieniu, czy kampania Trumpa podejmie środki prawne, by zakwestionować wynik albo czy prezydent znów podburzy swoich zwolenników do przemocy - tak jak 6 stycznia 2021 roku.