"Trumpizm dla normalsów". Ale czy debata będzie miała jakiekolwiek znaczenie? [OPINIA]

Drugi związany był z zachowaniem Trumpa po wyborach w 2020 roku. Vance próbował agresywnie uciec od tematu, argumentując, że prawdziwym zagrożeniem dla amerykańskiej demokracji nie jest negowanie przez Trumpa i jego sojuszników wyników ostatnich wyborów, ale próby "cenzury na przemysłową skalę", jaką demokraci na czele z Harris mają podejmować przy pomocy wielkich firm technologicznych. Innymi słowy, mniejszym problemem niż atak podburzonego przez Trumpa tłumu na Kapitol jest to, że Twitter - zanim Elon Musk zmienił go w X - zareagował na szerzoną z konta Trumpa dezinformację i zawiesił mu konto. To był najsłabszy moment Vance’a w debacie, Walz dostał tu łatwą piłkę i wykorzystał ją bezbłędnie. Zapytał Vance’a, czy Trump wygrał wybory cztery lata temu, a gdy ten odpowiedział, że "jest skupiony na przyszłości", kandydat demokratów celnie zauważył, że to nie jest odpowiedź. I dla wielu niezdecydowanych wyborców może to być problemem.