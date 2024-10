Debata "wiceprezydentów". Sondaże wskazują na zwycięstwo człowieka Trumpa

Walz przywołał z kolei historię młodej kobiety Amber Thurman, która nie mogła dokonać aborcji w swoim stanie - Georgii - i zmarła podczas podróży do Karoliny Północnej, gdzie planowała zabieg. Dodał, że gdyby nie zniesienie ogólnokrajowego prawa do aborcji przez wybranych przez Trumpa sędziów, kobieta nadal mogłaby żyć. Twierdził też, że jeśli Trump i Vance dojdą do władzy, powstanie "rejestr ciąż" i ograniczy prawo do antykoncepcji, czy in vitro (Vance temu zaprzeczał).