Wyborczy wyścig ruszył. Trzy stany już głosują

Senator, który również walczy o reelekcję, przyznał, że martwią go próby wrogów Ameryki, by wpływać na proces wyborczy. - Są dwa typy ingerencji: próby manipulacji samym mechanizmem głosowania, z czym dotąd radzimy sobie dobrze, i sianie dezinformacji: to jest znacznie trudniejsze do skontrolowania. Najważniejsze więc, by wyborcy byli ostrożni, przyjmując na wiarę informacje, z którymi się spotykają - powiedział.