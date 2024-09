Demokraci interweniowali ws. spotkania Duda-Trump? "Byłoby błędem"

Zadowolenie z tego, że do spotkania nie dojdzie, wyraził były ambasador USA w Polsce Daniel Fried. - Nie mam nic przeciwko spotkaniu Dudy z Trumpem. Myślę, że dobrze, że się spotkali w marcu. Ale kolejne spotkanie, w takim miejscu, w takim czasie? To byłoby odebrane bardzo jednoznacznie - powiedział dyplomata. - Nie wiem, czy administracja Bidena przekazała do Warszawy jakieś sygnały, ale przekaz, jaki poszedłby z tego wydarzenia, byłby mocno niekorzystny - dodał.