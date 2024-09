Pospolite ruszenie w walce z powodzią. Teraz widać, czego nam brakuje

Przed trzema laty resort obrony poinformował, że zakup nowych pojazdów amfibijnych jest związany z programem budowy i zakupu bojowych wozów piechoty Borsuk. Na razie dostarczane są pierwsze Borsuki. O amfibiach nic nie słychać. Słychać za to o znalezieniu przez wojsko następców uniwersalnej koparki samochodowej K-407. Jest to sprzęt, który zaczął trafiać do Sił Zbrojnych jeszcze w 1969 roku! Wojska inżynieryjne używają ich do dziś. Pierwszy następca na podwoziu MAN ma się pojawić dopiero w tym roku.