Saperzy walczą z powodzią. Na amfibii odcięli drogę ucieczki szabrownikom

Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że około 14 tys. żołnierzy jest zaangażowanych w działania przeciwpowodziowe. - Ludzie często mówią, że jako saperzy rozbrajamy bomby albo przyjeżdżamy do niewybuchów z II wojny światowej. To prawda, ale to tylko część naszych zadań. W czasie pokoju jednym z głównych naszych zadań jest zwalczanie skutków klęsk żywiołowych - wyjaśnia kpt. Romek.