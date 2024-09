Trump idzie w zaparte. "Nie będzie trzeciej debaty!"

Trump zmieni zdanie ws. debaty?

Serwis The Hill, podał, że Republikanie z Kongresu apelowali do Trumpa, by przemyślał decyzję o rezygnacji z kolejnych debat. Senator Thom Tillis sugerował, że mogłoby to być dla Trumpa okazją do przedstawienia swoich poglądów w bardziej przemyślany sposób, szczególnie w kontekście kwestii imigracyjnych. - Miałoby to dużo sensu, by zamiast mówić o imigrantach jedzących koty i psy, mówił o 1,5 miliona (migrantów), którzy umknęli służbom" – argumentował Tillis.