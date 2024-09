Za oceanem Zełenski zderzył się z realiami podzielonej amerykańskiej polityki [OPINIA]

Taka argumentacja jest głęboko przemyślana, Zełenski chce dotrzeć z nią do krajów globalnego południa, które same zmagają się z dziedzictwem kolonializmu. Bo Rosja i jej sojusznicy w swojej propagandzie kierowanej do państw spoza Europy i Ameryki Północnej przedstawia wojnę w Ukrainie jako akt samoobrony Rosji przed amerykańskim imperializmem. Choć ta narracja jest absurdalna, to znajduje swoich odbiorców tam, gdzie silne są antyamerykańskie emocje. Zełenski sensownie więc przypomina na najbardziej możliwie globalnym forum, że to Rosja jest w tej wojnie prawdziwym kolonialnym agresorem.