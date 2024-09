Dosadna odpowiedź Sikorskiego do ambasadora Rosji. Pokazał też zdjęcie

- Debata miała podobno składać się z "fałszywych twierdzeń" dyktowanych przez Brukselę. Jednak to nieprawda. Zapewniam, że wszystko, co usłyszycie, napisałem samodzielnie - zaczął wystąpienie Radosław Sikorski. I przeszedł do kolejnego kłamstwa przedstawiciela Rosji.