"Amerykańska Częstochowa" ma dwie odpowiedzi. Tutaj mówią: Andrzej Duda i Donald Trump

- Mój kandydat jest tylko jeden! - mówi Jadwiga Zakrzewski, Polka mieszkająca w USA od ćwierć wieku. Poleciała za ocean do rodziny, została, historia jakich tu wiele. - Tylko Donald Trump. Mówi wprost, wali między oczy, to mi się podoba - wylicza. - Dla Polski jest lepszy, po prostu lepszy. Kamala Harris to ma jakieś wizje, ale ja w to wszystko nie wierzę. Teraz potrzebny jest zdecydowany prezydent - wylicza dalej Jadwiga. - Na wizje to są tabletki! - rzuca zza jej pleców ktoś inny. Z zawodu? Stomatolog, przedstawiają mi go zebrani w kościele. Do USA przyjechał zbierać na auto, do kraju na stałe nie wrócił. Ostatnim razem był z rodziną na koncercie gwiazdy Taylor Swift.