Duda apeluje do Polonii. "Proszę, żebyście szli do amerykańskich wyborów"

Andrzej Duda wziął udział w mszy i ceremonii odsłonięcia pomnika na cześć Polaków walczących o niepodległość po II wojnie światowej w sanktuarium pod opieką paulinów, nazywanym "amerykańską Częstochową". - Dziękuję wam za to, że cały czas z nami byliście i dziękuję wam za to, że także i dzisiaj jesteście z Ojczyzną i tę Ojczyznę wspieracie. Bo dla Europy, ale w szczególności dla Polski, ważna jest silna Ameryka, a dla Ameryki ważna jest silna Polska - wzrócił się do zgromadzonych w Doylestown Polaków prezydent Andrzej Duda.