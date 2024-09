Trump wystartuje ponownie za 4 lata? "W ogóle tego nie widzę"

Według Trumpa, Kennedy, który wycofał się z wyścigu prezydenckiego i poparł kandydata republikanów, byłby "świetny w kwestiach zdrowia i środowiska". Trump był dopytywany, czy to oznacza, że Kennedy w jego gabinecie zostanie szefem Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej. - To nic nie znaczy - odparł, podkreślając, że nie zawarł z nikim żadnych umów, jeśli chodzi o potencjalne nominacje do gabinetu. - Jest za wcześnie, ale zbliża się ten czas, nie sądzisz? - zwrócił się do dziennikarki.