"Potężny atak". Kłopoty Muska przed rozmową z Trumpem

Rozmowa rozpoczęła się z ponad 40-minutowym opóźnieniem, a Musk poinformował, że doszło do "potężnego ataku hakerskiego". Właściciel platformy zasugerował, że atak "jest dowodem na duży sprzeciw wobec tego, by ludzie po prostu usłyszeli, co prezydent Trump ma do powiedzenia".