Wpłaty milionerów na PO. Rzecznik rządu straszy prywatyzacją

Najbogatsi Polacy wpłacają środki na kampanię Platformy Obywatelskiej. Według rzecznika rządu to może oznaczać chęć prywatyzacji przez ewentualny przyszły rząd PO. - Po to tworzy się zły wizerunek spółek Skarbu Państwa, żeby budować legitymację do prywatyzowania spółek - mówił Piotr Müller.